Reprodução/Globo - 05.10.2023 Cauã Reymond falou de paternidade no 'Mais Você'





Cauã Reymond falou da experiência com a paternidade durante o "Mais Você" desta quinta-feira (5). O ator comentou a vivência da guarda compartilhada de Sofia com Grazi Massafera e criticou pais ausentes, que não se responsabilizam pela criação dos filhos.





"Fico muito chateado quando vejo homens que abandonam suas mulheres, que não pagam pensão, que não chegam junto, que veem os filhos de quinze em quinze dias e, quando veem, em uma tarde de domingo. Vejo mulheres reclamando de seus ex-maridos e falo que, infelizmente, elas têm muita razão. Porque eles não querem ter guarda compartilhada, não querem dividir a responsabilidade. Tenho guarda compartilhada e é difícil. Tem que se responsabilizar", afirmou.

O intérprete de Caio em "Terra e Paixão" ainda relatou que a decisão da guarda compartilhada foi tomada logo após a separação de Grazi, em 2013, e relembrou os desafios da época. "Isso foi logo na largada, quando a gente decidiu seguir caminhos diferentes. Fico muito chateado com os meninos [pais ausentes], nesse sentido", declarou.

"Mas tem outros pais que são maravilhosos, aprendi muito com meu primo, porque ele tinha se separado e me ensinou muita coisa no começo. Ela era muito novinha, de repente você se vê em casa e fala: 'Caramba, o que eu faço?'. Sei trabalhar muito bem, sei surfar, mas aprendi e é muito gostoso. Você fica mais homem, melhor ser humano, melhor ator. Acho que minha relação com meu ofício melhorou muito", completou.

Cauã Reymond ainda refletiu como o relacionamento coma filha tem se transformado ao longo dos anos. "A gente está estabelecendo um lugar muito difícil, mas que acho que estou conseguindo. Que é de ser, ao mesmo tempo, amigo e ser pai. Tinha mais facilidade em ser 'general', por causa da luta, do jiu-jitsu. Fui muito educado de um jeito quase militar, então tive que trabalhar muito para encontrar um lugar mais suave de conversa e de descer três casinhas e falar das minhas derrotas", analisou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: