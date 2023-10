Reprodução/Instagram Paula Fernandes surge triste em vídeo sobre término e preocupa fãs

Nesta quarta-feira (4), Paula Fernandes compartilhou um vídeo nas redes sociais cantando a sua música Meus Encantos, lançada em 2018, e um detalhe chamou a atenção dos seguidores.

Solteira após quatro anos com Rony Cecconello , a artista cantou sobre um término e a expressão 'triste' preocupou os fãs

Em um trecho, a canção diz: "Se você chorar, não mais serei teu colo. Nunca mais serei o chão pra você pisar. E se um dia você quiser e o seu coração vir me buscar, você vai perceber. Já não faz sentido, não sei mais te amar".

Os internautas fizeram questão de comentar a publicação. "É de corta o coração ver você triste assim, mas tudo vai passar, fiquem bem tá", disse uma; "Ao mesmo tempo, que é lindo, eu fico imaginando o que está sentindo nesse momento tão difícil", declarou outro; "Saiba que estamos aqui com você, sempre em qualquer situação. Boa ou não", comentou mais um.

