Reprodução/Instagram Rafa Kalimann e Gustavo Mioto se revoltam com boatos de affair

Rafa Kalimann e Gustavo Mioto não gostaram nada de terem sido alvo de rumores de affair. Solteiros, os dois comentaram a notícia dada por Leo Dias.

Na publicação, o jornalista dizia que os artistas foram vistos interagindo em uma live da cantora Maraisa, durante uma festa que aconteceu em São Paulo, na última quinta-feira (28).

A influenciadora fez questão de comentar o post desmentindo. "Ai eu começo a receber um monte de ataque de graça por conta de suposições incabíveis assim. Uma teoria completamente sem fundamento. Sou amiga do Mioto há anos, antes mesmo de ambos conquistarem seu espaço de trabalho e sempre fomos próximos, com carinho e respeito um pelo outro. Você não 'descobriu' que ele estava em uma festinha na minha casa, porque postamos isso com total tranquilidade no dia. Mais uma vez eu vou ser atacada porque você não tem responsabilidade com suas suposições... E sinto muito pela Ana (que eu adoro!!!) e que precisa ficar vendo isso na internet logo após um término. Mas, vale tudo por mídia né?", escreveu ela.

No X, antigo Twitter, a atriz voltou a falar sobre o assunto. "Vou frisar aqui o que respondi no Instagram pra que fique bem claro: mais uma suposição incabível e sem noção alguma. Eu e o Mioto sempre fomos amigos. Cansei de ser atacada por coisas que eu não faço. Não tem graça alguma. Não vale tudo por mídia", declarou.

Vou frisar aqui o que respondi no instagram pra que fique bem claro: mais uma suposição incabível e sem noção alguma. Eu e o Mioto sempre fomos amigos. Cansei de ser atacada por coisas que eu não faço. Não tem graça alguma. Não vale tudo por mídia. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) October 4, 2023





O cantor também se manifestou sobre os rumores. "Ah que canseira essas invenções", disse.

Kkkkkkkkkkkkkk aaaaaah q canseira essas invenções — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) October 4, 2023





