Reprodução Suposto ex-namorado de Ana Paula Renault contesta ex-BBB sobre traição

Após a ex-BBB Ana Paula Renault revelar aos seguidores na última segunda-feira (2) ter descoberto que o namorado era casado, um perfil identificado como Saul Luchtemberg se manifestou nesta terça-feira (3) contestando a versão da jornalista.

Através de um perfil no Instagram, o homem que se diz ex-namorado de Ana Paula Renault apontou que ele e Ana terminaram o breve relacionamento extraconjugal por pedido dele.

"Em poucas horas, eu e minha esposa tivemos a nossa liberdade/privacidade rompida por falta de ética e caráter. Eu passei por uma fase de separação no meu casamento em meados de novembro/dezembro de 2022! Conheci a Ana em fevereiro devido termos alguns amigos conhecidos e por ela estar idealizando um projeto ao qual alguns amigos e profissionais iriam atuar, infelizmente eu e Ana tivemos uma aproximação devido a nossa afinidade e ideais", iniciou.

"Em junho desse ano, novamente, meu relacionamento se 'desgastou' e eu me aproximei de FATO da Ana! Fomos ao The Town, mas não juntos! Apenas com amigos do mesmo ciclo social, tanto que eu tinha dito ao Thiago (amigo em comum) que não gostaria de participar do mesmo camarote por respeito a minha excelentíssima esposa. Dito isso, encerrei meu breve relacionamento com a Ana e tratei para minha família onde eu jamais deveria ter saído. Minha vida é, sempre foi e continuará sendo privada!!", alegou.