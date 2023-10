Reprodução/Instagram - 24.07.2023 Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em agosto

Nessa segunda-feira (2), Thiago Nigro compartilhou uma mensagem que recebeu da esposa, Maíra Cardi, após ter esquecido a aliança de casamento em casa. Ela fez uma ameaça ao marido para que ele não deixasse mais a joia para trás.



Leia também Após término, show que Ana Castela e Gustavo Mioto fariam é cancelado

No print da conversa, a influenciadora digital mandou uma foto para o marido. Nela, há um recado com o seguinte texto "Bom dia, meu amor. Para o seu bem, esta foi a única vez que você esquece a aliança". Ao lado do bilhete, Maíra colocou um pepino cortado ao meio com uma faca. A coach ainda escreveu: "Amo você e te quero inteiro".

"Que mulher brava", brincou o influenciador nos stories .Depois, ele postou uma foto, a caminho do trabalho, mostrando a aliança no dedo. "Olha quem não esqueceu a aliança hoje", escreveu o Primo Rico.

Vale lembrar que os anéis de casamento de Thiago e Maíra são adornados por 200 diamantes cravejados a mão e foram transportadas num carro-forte para o casamento.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente