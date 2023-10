Reprodução/Instagram Simony fez a primeira apresentação em um ano e meio

Após uma luta contra o câncer de estômago, Simony voltou aos palcos. A cantora se apresentou em um teatro de São Paulo na noite de segunda (2) em um show cheio de emoção que ela definiu como “uma celebração para a vida”.



"Eu achei que nunca mais ia fazer isso. E quando você pisa em um palco novamente e canta - que é o que sei fazer, faço desde pequenininha -, pra mim foi uma emoção muito grande. Como se eu tivesse recomeçando minha vida. Foi isso que senti, um recomeço mesmo", disse.

O show contou com duetos com Péricles e Luiza Possi. "Esse show foi para ter essa volta e ver que eu realmente consigo cantar. Tem um ano e meio que não canto, fiquei um ano e meio tratando, então foi muito difícil. Poder voltar, cantar, ver pessoas que amo, cantar com pessoas que gosto e fazer esse lance mais intimista, é especial".

Apesar da alegria dos fãs, Simony falou que não pretende fazer novas apresentações em breve. "Agora a Simony vai só curtir, viajar, passear, estar com a família. Ano que vem vou trabalhar. Esse ano é da pessoa física, a pessoa jurídica, cantora, retorna ano que vem. Esse ano ela quer viver um pouco fora do hospital, quer fazer um monte de coisas que ela nunca fez na vida, e agora ela quer fazer pois Deus deu uma segunda chance e agora ela quer viver", afirmou.