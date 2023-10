Reprodução Paolla Oliveira se pronuncia após ser acusada de ignorar Deolane

Após ser acusada de ignorar a presença de Deolane Bezerra no ensaio da escola de samba Grande Rio no último sábado (30), Paolla Oliveira foi a público desmentir o rumor. Nesta terça-feira (3), a rainha de bateria alegou não ter conseguido encontrar a advogada devido à agenda cheia.



Através dos Stories do Instagram, a atriz afirmou não existir rixa entre ela e a ex-participante de "A Fazenda" Deolane Bezerra.

"Ontem eu estava viajando, foi um dia longo, né? Avião, carro, nosso Brasil é gigante. Então, eu fiquei um pouquinho fora do ar para chegar aqui e no que eu volto para a internet, para dar uma olhadinha, eu fico sabendo que estão falando que no último ensaio da Grande Rio eu não quis fazer uma foto com a Deolane. Mas, que história é essa, gente?", questionou.

"Sinceramente, é cada coisa que inventam, né? Basta duas horas fora da internet para isso acontecer. Isso não existe", enfatizou a rainha de bateria, que mandou um recado para a nova convidada da escola de samba.

"Deolane, a gente não se conhece e realmente a gente se desencontrou nesse dia. Só quem vai no ensaio de escola de samba, ainda mais num dia de disputa como aquele, vai entender o desencontro que pode acontecer ali. Como a gente não se viu, não deu para eu te dar as boas-vindas para escola maravilhosa que eu amo e que eu quero que você brilhe e seja muito feliz como eu sou ali. Como o Carnaval deve ser, um lugar de alegria e muito brilho e espaço para todas nós".

