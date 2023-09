Reprodução/Instgarm Diogo Nogueira em turnê pelos Estados Unidos

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira viajaram juntos para os Estados Unidos, onde o cantor está realizando sua turnê “USA Samba Tour”, com shows pela Flórida, Chicago, Los Angeles e Nova York.

No show da noite deste sábado (16), em Boston, o cantor arrasou usando uma calça verde água e camiseta de renda transparente. No entanto, nos bastidores, Paolla Oliveira chamou a atenção de alguns fãs e foi filmada mostrando todo o samba no pé.

O próximo show acontece neste domingo (17), em Nova York. A turnê segue até o dia 24 de setembro.

