Reprodução/Instagram Leonardo causa revolta após vídeo chutando animal

Nesta terça-feira (3) Leonardo deu o que falar ao aparecer chutando o pônei da neta, Maria Alice, em um vídeo publicado pela esposa, Poliana Rocha.





Nas imagens, o cantor aparece na área externa da casa perto da piscina, onde o animal está. Após a atitude do marido, a influenciadora dá uma risada e comenta: "Não faz isso, não. Ele tem medo dele, isso é bruto".

🚨VEJA: Leonardo gera polêmica entre os internautas após aparecer em novo vídeo dando um chute no pônei de Maria Alice.



pic.twitter.com/shoCVeQ7m9 — CHOQUEI (@choquei) October 3, 2023





Poliana apagou a publicação após a repercussão. No lugar, postou outro vídeo do animal na área verde da mansão. "Aqui está o Alfredinho. Eu chego, e ele já vem. Bonitinho demais. Eu estou querendo fazer umas tranças no cabelo dele. Você quer carinho? Eu dou carinho para você".

No X, antigo Twitter, os internautas criticaram a atitude do sertanejo.

Alô Luísa Mell! — Marcos Magalhães (@otonyogro) October 3, 2023









Sem noção — Priscilla (@priscilllando) October 3, 2023









Ridículo! Alguém da um chute nele pra ver se é bom — Larinha (@_larinea_) October 3, 2023





