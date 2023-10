Reprodução/Instagram A Fazenda 15: Cariúcha diz que vai acusar Rachel de racismo ao vivo

Parece que o clima vai ficar tenso na formação da roça desta terça-feira (3) em A Fazenda 15. Na tarde de hoje, Cariúcha afirmou que vai acusar Rachel Sheherazade de racismo ao vivo.

Em conversa com Kamila Simioni e Kally Fonseca, a peoa resgatou uma briga com a jornalista durante o final de semana. Na ocasião, a rival pediu para que ela não cuspisse nela porque poderia infringir as regras do programa.





"Eu, quando for pra roça, vou falar isso pro Brasil inteiro. Vou falar sobre preconceito, sobre tudo", disse.

"Ela falou com essas palavras 'fala sem cuspir porque senão eu posso pegar alguma coisa'. Aí você fala 'por que ela falou isso? Por que eu tenho alguma doença? Só porque eu sou preta?", incentivou Simioni.

Cariúcha ainda afirmou que vai pedir a ajuda dos internautas. "Porque é preta. As pessoas aqui têm preconceito porque é preta, porque é gay. Mas eu vou tocar nesse assunto ao vivo e vou pedir pras gays todas replicarem esse discurso na internet inteira", concluiu.

gente que loucura, a cariucha disse que vai falar que a rachel é preconceituosa no ao vivo. #AFazenda15 pic.twitter.com/ucif2DfpPD — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) October 3, 2023





Confira o momento da treta e a fala de Sheherazade.

🚨VAR: Internautas puxaram o flashback da confusão entre Cariúcha e Rachel, e em nenhum momento a jornalista cita algo com doença, como dito por Simioni.

Rachel falou pra Cariúcha não cuspir pois ela poderia ser expulsa! #AFazenda pic.twitter.com/1sFCsco2QR — Central Reality (@centralreality) October 3, 2023





