Gusttavo Lima tira a barba e choca fãs

Gusttavo Lima causou espanto ao aparecer sem a já clássica barba, usando apenas um bigode. A mudança não agradou muito os fãs do cantor, que criticaram o visual nas redes sociais.

"Eu se fosse a Andressa acordava ele de madrugada e pedia o divórcio", disse uma, que recebeu várias respostas concordando. “Eu também pediria o divórcio sendo ela", falou outra. "Concordo plenamente"; "Eu também", concordaram.

Outros compararam a barba a um tipo de maquiagem masculina. "Barba é a maquiagem do homem! Depois reclama que nós mulheres com maquiagem somos uma coisa e sem maquiagem, outra", brincou uma seguidora. “Só sabemos a real beleza de um homem quando ele tira a maquiagem [risos], a barba", comentou mais uma. "Realmente, a barba é maquiagem do homem", concordou outra.

Alguns ainda disseram que o sertanejo ficou com cara de mexicano ou de um homem mais velho. "Saiu de Gusttavo Lima pra Nivaldo Batista Lima"; "Agora ele está com cara de quem se chama Nivaldo", comentaram usando o nome de batismo do artista. "Esse mexicano raptou o Gustavo Lima", brincou outro.