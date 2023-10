Reprodução/X Após defender greve em SP, Emicida dá invertida em resposta a seguidor

O rapper Emicida utilizou o perfil do X, antigo Twitter, nesta terça-feira (3) para prestar apoio a greve dos funcionários do Metrô, CPTM e Sabesp . No entanto, alguns internautas não gostaram do posicionamento do artista, que optou por revidar comentários afiados.

Através da rede social, Emicida publicou mais cedo: "Todo apoio aos grevistas!". Nos comentários, internautas se revoltaram com o posicionamento político do artista e o questionaram se ele utiliza os transportes públicos paralisados.

Entre diversos comentários afiados, um dos internautas escreveu: "Tu anda de metrô?". O rapper não ignorou e revidou com uma provocação.



Na resposta, Emicida publicou uma foto dele andando de Metrô e escreveu irônico: "Jamais, aqui por exemplo sou eu no lombo da sua irmã".

Jamais, aqui por exemplo sou eu no lombo da sua irmã. https://t.co/YM7DbfuGmW pic.twitter.com/l9wdsOI5ZU — emicida (@emicida) October 3, 2023

Posteriormente, o rapper se pronunciou com cautela. "Agora brincadeiras a parte, ninguém precisa passar por nenhum sofrimento para ter empatia pelos que passam. Fui trabalhar de metrô boa parte da vida, se hoje em dia, algum trajeto for mais prático usando ele, uso tranquilamente. Meu apoio vem no sentido de precisarmos TODOS, não só apoiar os trabalhadores nessa luta, como brigar por uma cidade/estado que nos ofereça vida digna, essa briga é de todo mundo que quer qualidade de vida".

A greve dos funcionários do Metrô, CPTM e Sabesp acontece desde 00h desta terça e está provocando paralisação e turbulência na cidade de São Paulo e região metropolitana. O motim está sendo realizado em protesto aos projetos de privatizações do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

