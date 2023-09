Reprodução Marcos Oliveira, o 'Beiçola', vai morar no Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, celebrado pelo personagem 'Beiçola' de "A Grande Família", é o mais novo morador do Retiro dos Artistas. Nesta semana, o ator viralizou ao expor dificuldades financeiras para se manter e alegar passar fome. A instituição localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro trabalha no acolhimento de artistas em situações de vulnerabilidade, seja financeira ou emocional.

De acordo com Cida Cabral, administradora do Retiro, Marcos Oliveira já foi convidado outras vezes para integrar a instituição. No entanto, o ator teria negado a oferta. Devido a recente viralização da situação financeira do ator, o Retiro dos Artistas voltou a oferecer uma posição para Marcos.

"Eu liguei para ele hoje. Tive uma conversa muito bacana, falei para ele 'Marcos, não tem necessidade de você estar passando por isso. O Retiro é uma instituição exatamente para isso, para receber os artistas, principalmente que estão com dificuldades. Aqui, nós temos tudo para você, não vai precisar de nada'. E aí desta vez realmente ele decidiu que virá", detalhou a administradora ao iG Gente.

O ator ainda não se mudou para a instituição e planeja visitá-la na segunda-feira (2). Cida Cabral também revelou que a organização está preparando uma casa especialmente para o ator de "A Grande Família", sendo realizadas algumas obras para melhor recebê-lo.

"Eu falei para ele, 'Não tem necessidade, a instituição vai te oferecer tudo. Casa, comida, roupa passada, roupa lavada, médico, plano de saúde, fisioterapia. Temos tudo aqui para oferecer aos residentes. Tem uma turma das antigas bacana que mora aqui com a gente. Não é o fim da vida, não é o fim de tudo, ao contrário, é dar continuidade", declarou Cida.

Além de Marcos, a instituição tem como moradores o ator Rui Resende, o professor Astromar Junqueira, da novela "Roque Santeiro", e Bida Nascimento, ator e músico, filho de Abdias Nascimento. O Retiro dos Artistas é uma organização social que se mantém com doações de outros artistas.