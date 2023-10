Reprodução/ Instagram Larissa Santos rebate alfinetada de Key Alves

Key Alves se envolveu em mais uma polêmica com ex-BBBs . No último sábado (30), Larissa Santos foi vista no mesmo evento que Gustavo Benedeti e parece que a jogadora de vôlei não gostou do reencontro.



Leia também Giovana Cordeiro e Monique Alfradique disputaram Batalha do Lip Sync

Um vídeo, em que Larissa e Gustavo estavam sentados na mesma mesa, viralizou. Pelo Twitter, Key disse: "Intuição feminina já ouviram falar?".



Larissa, então, rebateu: "Isso por apenas estar sentada na mesma mesa onde vários influenciadores estão? Realmente não mudou".

Os internautas também criticaram Key. "A intuição feminina não te dá um sinal para parar de passar vergonha?", questionou uma. "Ela sofre mais que a Maria do Bairro, coitada! Tem que se tratar", escreveu outra.

🚨AGORA: Larissa responde Key Alves após a atleta postar uma indireta depois de viralizar um vídeo do seu ex Gustavo e a Larissa juntos em uma mesa: “Realmente, nada mudou”. pic.twitter.com/Sye23wDQET — CHOQUEI (@choquei) October 1, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente