Ivete Sangalo celebra aniversário do filho Marcelo com registros raros

A cantora Ivete Sangalo emocionou nesta segunda-feira (2) ao publicar uma homenagem no dia que o primogênito Marcelo Cady completa 14 anos. O herdeiro é fruto do casamento com o nutricionista Daniel Cady.



Em um vídeo com vários cortes, Ivete Sangalo resgata memórias raras desde quando Marcelo era pequeno. A cantora também enaltece o dom musical do filho, que já criança falava do sonho em fazer parte da banda dela.

"Meu coração fora do corpo. Eu sou a mãe mais feliz desse mundo e foi você que trouxe isso pra mim! Te amo meu filho. Amo você infinito. Te amo, te respeito, te admiro e agradeço todos os dias por você ser meu filho. O irmão mais amado desse mundo! O primo, o afilhado, o neto, o amigo. Você é tudo que a gente sempre sonhou. Seja feliz minha vida", dedicou a mãe.

A publicação também contou com a felicitação de outros famosos amigos da família Sangalo Cady. "Coisa mais linda! Feliz vida, príncipe lindo…", desejou a cantora Solange Almeida. "Marcelo, menino admirável! Que Deus continue guiando suas escolhas", comentou o Padre Fábio de Melo.

