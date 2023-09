Reprodução / GNT Ivete Sangalo saiu em defesa de Luísa Sonza após traição

No “Saia Justa” de ontem (20), Ivete Sangalo defendeu Luísa Sonza após a revelação de que Chico Moedas a traiu.

“No dia que os homens entenderem o que as mulheres estão falando, eles não vão gargalhar. Eles vão botar o rabinho entre as pernas, eles vão se intimidar com tamanha falta de maturidade”, começou.

Ela prosseguiu dizendo que alguns rapazes só pensam com a cabeça de baixo. “É tudo no p*nto, é tudo na r*la. Os caras só pensam na r*la […]”, afirmou.

E ainda opinou no que deveriam fazer com homens desse tipo. “Você quer ver um homem na m*rda? Bota um homem na frente dele, um homem casado, e diz ‘cabra, cê tá tomando uma gaia daquele jeito’. Esse homem não se junta nunca mais, gente. A gente ainda tem estrutura pra conversar a respeito, é só uma fase, arruma um outro amor”, finalizou.

Apesar desses comentários, Ivete também disse não querer saber do relacionamento alheio: 'Não quero saber do emaranhado dessa relação.'

Assista ao momento