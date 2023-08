Reprodução/Instagram Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena em dia de praia com o pai

Neste sábado (26) Daniel Cady aproveitou o início do dia na praia na companhia das filhas, Marina e Helena, frutos do seu casamento com Ivete Sangalo.

O nutricionista compartilhou um vídeo mostrando mais do passeio com as gêmeas, onde eles fizeram stand-up paddle.





"Dia de amar", escreveu o marido da cantora na legenda da publicação.

Os admiradores da família se surpreenderam com as pequenas. "Você é um paizão! Que sorte dessas princesas lindas e do príncipe", disse uma; "As peixinhas já estão assim? Não negam de quem são filhas e irmãs", brincou outra; "Mini sereias", elogiou mais uma.

Além das gêmeas, Daniel Cady e Ivete Sangalo são pais de Marcelo.

