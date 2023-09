Reprodução Carlos Tramontina

O jornalista Carlos Tramontina refletiu a onda de demissões do jornalismo nas emissoras de televisão e principalmente na Globo. Em entrevista com Luciana Liviero, na última quinta-feira (29), o ex-apresentador apontou que é natural a queda de qualidade quando se dispensa profissionais experientes.

Convidado do quadro "Fundo do Baú", transmitido no YouTube e pelo Portal iG, Carlos Tramontina analisou as demissões de 'medalhões' do jornalismo da Globo.

"Quando você troca um jornalista que viveu décadas de experiência, que tem uma postura, um posicionamento, um conhecimento e uma experiência jornalística e de vida enormes por um jovem, que está no início de sua carreira, viveu pouco de vida e nada profissionalmente, certamente há uma queda na qualidade", declarou.

Com passagens pelo SPTV 2ª Edição, Bom Dia São Paulo, Jornal Nacional e Jornal da Globo, Carlos Tramontina encerrou o vínculo com a Globo em 2022, após 43 anos.

"Eu nunca tive a ingenuidade de considerar que empresa é família. Empresa tem dono e tem como objetivo dar lucro. Empresa contrata e dispensa. Nunca achei que eu fosse mais do que um número", refletiu.

O jornalista também apontou que durante a pandemia amadureceu a ideia de deixar a emissora.

"Eu ficava pensando assim: 'A empresa vai mudar porque ela tem que se adaptar aos novos tempos, aos novos concorrentes, às novas mídias e às novas plataformas.' Então, eu acho que trocar as pessoas e tentar outros modelos de negócio é absolutamente natural e eu estava preparado para isso", afirmou.

Atualmente, o jornalista divide o tempo entre a produção de conteúdo para as próprias redes sociais, o programa de documentários que apresenta na CNN Brasil e dois podcasts no Flow News.