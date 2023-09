Reprodução/Instagram Morre pai de Christiane Torloni aos 93 anos; atriz se despede

Geraldo Matheus, pais de Christiane Torloni, morreu na sexta-feira (29), aos 93 anos. O ator estava internado no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde o dia 10 de setembro.

De acordo com uma nota da assessoria da atriz, Geraldo morreu por volta das 17h, de causas naturais.





No perfil do Instagram, Christiane compartilhou uma foto do pai em preto e branco e se despediu com um breve texto na legenda.

"Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: 'O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte'", escreveu ela.

Geraldo Matheus era ator e trabalhou como diretor do Theatro Municipal de São Paulo.

