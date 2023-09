Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Jenny afirma que vai ignorar peoa: 'Brigo com peixe grande'

Nesta sexta-feira (29) rolou mais uma dinâmica do programa Hora do Faro com os peões de A Fazenda 15. Após a gravação, Jenny Miranda reclamou de um peoa.

No quarto, a influenciadora afirmou que vai passar a ignorar a colega de confinamento, que não teve o nome revelado. Os internautas apontaram que ela estaria falando de Jaquelline.





"Quando ela vier falar, vou deixar ela falando sozinha. Se ela vier falar algo, vai ficar falando sozinha", disse.

A peoa contou que a rival estão procurando confusão. "Ela está caçando briga com todo mundo, mas não vai arrumar comigo não".

"Eu só brigo com peixe grande", concluiu ela.

jenny falando que a jaquelline fica caçando assunto com todo mundo, e ela disse que só vai brigar com peixe grande. #AFazenda15 pic.twitter.com/1HVCSBPpih — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 29, 2023





