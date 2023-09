Reprodução/X Filho de Beckham e esposa são barrados em porta de balada em Paris

Brooklyn, filho de David e Victoria Beckham, e a esposa Nicola Peltz passaram por um perrengue durante a passagem por Paris, na França. O casal foi barrado na porta de uma famosa boate na cidade.

De acordo om o The Daily Mail, após curtirem os desfiles na Paris Fashion Week, eles se dirigiram a uma festa promovida pela grife Yves Saint-Laurent e um jantar no luxuoso restaurante do hotel Costes, porém não aconteceu como planejado.





Em vídeos publicados nas redes sociais, Brooklyn e Nicola aparecem em frente ao local tentando entrar, mas após uma discussão entre seguranças, eles resolvem ir embora.

Fontes do site Essentially Sports, afirmaram que os dois ficaram "visivelmente desapontados depois de serem barrados pelos seguranças em uma discussão de dois minutos".

VIDEO: Brooklyn Beckham e sua esposa Nicola Peltz foram “gentilmente rejeitados” na entrada de uma afterparty durante o #ParisFashionWeek (vídeo: @TaoualitAmar ) pic.twitter.com/LptYS69gkc — Keeping Up Project (@keepingupprjct) September 28, 2023





