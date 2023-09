Reprodução / YouTube Mamma Bruschetta no podcast Bate Papo com Liguini

Em conversa no podcast Bate Papo com Viguini, Mamma Bruschetta contou detalhes da vida íntima e ainda revelou estar em um relacionamento sem sexo com um rapaz quarenta anos mais novo que ela.

Ela disse que apesar da falta de sexo, os dois se “curtem muito”. "Eu tenho um crush até hoje, 40 anos mais jovem que eu. A gente não faz sexo, mas a gente se curte muito. É um rapaz que é como se fosse meu namorado, mas tem a vida independente. Eu quero que ele se case, construa família, mas por enquanto ele me faz companhia", falou.

Além disso, a apresentadora também contou que já participou de um trisal e até fez um ménage.