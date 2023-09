Reprodução/Instagram Isis Valverde curte indireta para Wanessa e Dado em meio a crise no namoro

Isis Valverde foi pega no pulo pelos seguidores ao curtir um tweet sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A ação foi vista como uma indireta para a ex-mulher do atual namorado, Marcos Buaiz.

Uma internauta comentou sobre os rumores de uma possível crise no namoro de Wanessa e Dado. "Ainda bem que é só crise e não agressão", disse relembrando o passado do ator.





Foi então que uma outra internauta falou do relacionamento de Isis e Marcos. "E o ex dela bem feliz com a Isis Valverde", declarou. O comentário foi curtido pela atriz.

Agressões

Dado Dolabella foi enquadrado na Lei Maria da Penha em 2014, seis anos após agredir a ex-namorada Luana Piovani e uma camareira que tentou separar a briga do casal.

Já em 2018, ele foi condenado a dois meses e 15 dias de prisão por ofender e escrever palavras ofensivas na lataria do carro da ex-esposa e mãe do seu segundo filho, Viviane Sarahyba.

