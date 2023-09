Reprodução/Instagram Fãs listam evidências de crise de Sandy e Lucas Lima antes do término

O anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima pegou a todos de surpresa. Mesmo tendo completado 15 anos de casados, o casal já estava no radar dos fãs sobre uma suposta crise no casamento.

Pelas redes sociais, os internautas listaram algumas atitudes dos cantores na web e analisaram que o relacionamento estava diferente antes.





Na maioria das evidências, os fãs notaram as interações dos dois no Instagram, onde a cantora marcava o então marido nos Stories e ele não repostava como fazia antes; ou a falta de comentários e curtidas de Lucas na conta da esposa.

No aniversário de 15 anos de casamento, no dia 12 de setembro, o músico apenas repostou a publicação da cantora, diferente dos anos anteriores.

Lucas Lima também marcou presença no The Town em vários dias, mas sem a presença de Sandy. Além disso, ele não interagiu com a família da artista que estava no local.





