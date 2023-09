Reprodução/Instagram Esposa de Ronaldo Fenômeno presenteia madrinhas com jóia de R$2,4 mil

Celina Locks resolveu surpreender as madrinhas do casamento com Ronaldo Fenômeno com um presente especial. Sabrina Sato e Schynaider Moura foram algumas das escolhidas pelo casal.

Cada uma recebeu um colar com pingente de coração da grife Tiffany Co, avaliados em US$400 cada, equivalente a R$2,4 mil na cotação atual.





O mimo foi entregue durante a white party, o segundo dos três eventos preparados pelos noivos em Ibiza, na Espanha. A cerimônia mais esperada acontece nesta sexta-feira (29).

Na segunda-feira (25) Ronaldo Fenômeno e Celina Locks se casaram em uma cerimônia intimista e religiosa em Ibiza, na Espanha. O evento contou com os familiares e padrinhos dos noivos em uma igreja no centro da cidade.

