Reprodução/Instagram Sabrina Sato chama a atenção ao usar biquíni de estrela do mar em Ibiza

Sabrina Sato roubou a cena nesta quinta-feira (28) ao eleger um biquíni diferentão para curtir a praia em Ibiza, na Espanha.

A apresentadora posou com um modelo em formato de estrela-do-mar na parte de cima e deixou os seguidores babando.





"Deu praia", escreveu ela na legenda da publicação, que rendeu comentários dos internautas.

"Mulher! Pare", brincou Carol Peixinho; "Sereia que fala", disse um seguidor; "Eita que maravilhosa, uma deusa", comentou outro; "Você é uma musa, que graciosidade", falou uma terceira.

Vale lembrar que Sabrina Sato está em Ibiza para comemorar o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, no qual foi madrinha.

