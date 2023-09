Reprodução/PlayPlus Primeira roça de 'A Fazenda 15'

Abandonada! A artista Cariúcha foi abandonada pela equipe de assessoria após polêmicas da peoa em "A Fazenda 15" repercutir nas redes sociais. Nesta quinta-feira (28), a dona da empresa que fazia o serviço anunciou o desligamento da famosa.



"Minha agência nunca vai compactuar com isso, por isso a retirei do casting", anunciou Halyne Marques, CEO da Astéri Comunicação. As informações foram divulgadas pelo perfil Fala Muka, no X, antigo Twitter.

Na formação da roça, na última terça-feira (26), Cariúcha e Lucas Souza discutiram e a peoa ameaçou expor questões pessoais do militar da reserva durante o reality. Internautas levantaram a hipótese da artista estar ameaçando revelar a orientação sexual de Lucas.

"A Astéri Comunicação fechava publicidade e eventos para a Cariúcha. O assessor pessoal dela é o Irinaldo Oliver. Nossa coordenadora de redes sociais montou equipe tanto para a Cariúcha quanto para o Lucas (equipes diferentes). Eu, Halyne Marques, não concordando com as atitudes dela, eu sendo a pessoa que manda o mídia kit da agência para marcas todos os dias e recebendo mensagens negativas que podem afetar TODO meu casting, decidi romper a parceria que tínhamos. Espero que entendam nossa posição", manifestou a CEO da empresa.

