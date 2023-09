Reprodução/ Instagram Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam vivendo uma crise no relacionamento. Nesta quarta-feira (27), foi divulgado que a cantora teria expulsado o ator da casa dela aos berros. A gritaria chamou atenção dos vizinhos, que reportaram o caso.



A confusão teria acontecido no último sábado (23), quando Wanessa Camargo se revoltou com o ator e o expulsou da mansão luxuosa, construída em um condomínio fechado. As informações são do Portal Leo Dias.

Segundo a publicação, Wanessa Camargo também teria dado ordem de proibir a entrada do ex-peão de "A Fazenda" no condomínio. As brigas do casal se tornaram cada vez mais constante até que Wanessa tomou a atitude.

O desentendimento teria acontecido porque Dado Dolabella descobriu que as vizinhas estariam o dedurando para Zilú Camargo, mãe da cantora e dona do imóvel que abriga o casal atualmente. Embora more nos Estados Unidos, Zilú Camargo estaria farta dos relatos de brigas envolvendo a filha e o genro.

Na segunda-feria (25), Dado Dolabella teria revertido a confusão com Wanessa Camargo e feito as pazes com a cantora, que o aceitou de volta.