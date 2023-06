Reprodução/Instagram "Parei de me preocupar com o que está por vir.", comenta Wanessa sobre relacionamento





A cantora Wanessa comentou sobre traições, separações e mentiras que viveu ao longo da vida pessoal e durante a carreira, em live no Instagram, nesta sexta-feira, (23).

Ela terá um conjunto de músicas que contaram sobre términos e como a cantora se fortaleceu. Três novas canções estão disponíveis nas plataformas digitais. "Eu precisava me sentir viva novamente, e quando finalmente tive coragem de fazer isso, a vida voltou a fluir. Voltei a compor e a cantar. Antes, eu nem tinha vontade de cantar no chuveiro, algo que sempre amei. Eu não podia continuar desperdiçando minha vida, já havia perdido muito tempo".

Além disso, a filha do cantor Zezé Di Camargo contou que refletiu mais em pensar nos momentos do presente e sobre ser mais sincera consigo mesma: "A verdade é valiosa. Sempre compartilhei minhas dores em todos os lugares e sempre fui julgada por isso. Se eu e o Dado não estivermos mais juntos no futuro, tudo bem. Parei de me preocupar com o que está por vir. Estou feliz, estamos bem, e isso é o que importa agora. Quanto ao futuro, quem sabe?", desabafou.

Em 2022, Wanessa se separou do ex-marido e empresário Marcos Buaiz, por ele ter descoberto que ela o traia com o ator Dado Dolabella, o atual esposo. Antes disso, a cantora admite que o ex teria a traído com outra, mas o perdoou e permaneceram por mais um tempo juntos.