Reprodução Instagram - 27.09.2023 Paloma Duarte rebate críticas após procedimento cirúrgico

Paloma Duarte rompe o silêncio nesta quarta-feira (27) e rebate as críticas que recebeu após ter feito um procedimento cirúrgico. “Isso não é da conta de ninguém”, diz, através das redes sociais.



Isso porque, ontem (26), a atriz publicou um registro e foi vítima de diversos comentários negativos sobre a aparência dela. “Misericórdia, não a reconheci”, escreveu um internauta.



Além desses comentários, alguns usuários do Instagram também comentaram: “Menina, você é linda, mas essa desarmonização ficou horrível, não faz mais nada”; “Está totalmente diferente”; “Essa não é a Paloma”.



Depois de receber esses e muitos outros comentários, Paloma vem a público se manifestar sobre as críticas. Através de um post nas redes sociais, ela explica o inchaço do rosto e rebate os comentários.



“Para os linguarudos de ontem, eu posto foto inchada e sem make com a mesma facilidade que posto as fotos produzidas. O motivo do inchaço matutino é porque passei por processo cirúrgico recentemente”, destaca.



A atriz ainda enfatiza: “isso não é da conta de ninguém”. “Seria incrível se vocês usassem essa gana para escrever coisas maneiras quando faço post sobre preconceito, minorias, direitos… Ao invés de só escrever quando aparece um rosto inchado no feed”, finaliza.

