Reprodução Mulher de Gusttavo Lima expulsou amiga após situação com os filhos

A modelo Andressa Suíta não foi tolerante com atitude desrespeitosa que uma amiga teria tido com os filhos dela. Em entrevista na última terça-feira (26), a mulher do sertanejo Gusttavo Lima revelou que a colega teria insistido em ficar beijando as crianças na bochecha.

"Esses dias eu fiquei três dias sem falar com uma amiga porque ela começou a tomar uns drinks e beijar meus filhos", contou no podcast PodDelas.

A situação teria saído de controle após a modelo notar o incomodo das crianças com os beijos indesejados.

"Eu falei: 'não beija meus filhos'. Ela loucona. Peguei um motorista e falei: 'pode ir embora pra sua casa'. No outro dia ela pediu desculpas e eu: 'cara, eu te pedi três vezes pra parar de beijar a bochecha dos meus filhos'', enfatizou.

A mulher de Gusttavo Lima decidiu expulsar a amiga devido à situação desconfortável. "Depois a gente volta a amizade, agora eu tô no meu tempo", teria dito para a colega.