Reprodução Gusttavo Lima agarra pênis de cantor durante show e web reage; vídeo

Viralizou nas redes sociais uma suposta brincadeira do músico Gusttavo Lima com a dupla sertaneja Jhonny e Rahony. Durante um show em Brasília realizado no dia 17, o cantor é filmado agarrando o pênis de Rahony.

Em cima do palco, os três artistas se apresentavam juntos quando Gusttavo Lima surpreendeu o amigo com um aperto na região íntima. "Agora subiu", brincou o sertanejo da dupla com Jhonny.

O vídeo do momento inusitado foi compartilhado por fãs nas redes sociais e viralizou apenas nesta semana, dividindo opiniões dos internautas.

"Ele é a favor do armamento, aí quis conferir se o cara tava armado", debochou um usuário do X, antigo Twitter. "Se no palco é assim, imagina no camarim", comentou outro. "Desnecessário esse Gusttavo", apontou um terceiro.

Gusttavo Lima pegou o cara desprevenido pic.twitter.com/dIoI5aotIR — Versinho (@VSertanejo) September 23, 2023