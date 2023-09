Reprodução/TV Globo Gloria Groove foi salva por Ludmilla em meio a enquadro policial

Gloria Groove surpreendeu ao contar que passou por uma situação bem complexa e foi salva por ninguém menos que Ludmilla.

No programa 'Que História é Essa, Porchat', a cantora revelou que viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro e foi parada pela polícia no meio do caminho.





Desmontada, a drag queen não foi reconhecida e o motorista explicou que estava com uma artista no carro, porém, o policial não acreditou.

Foi apenas quando o profissional ligou o nome de Gloria ao de Ludmilla, a situação se amenizou. "Ainda todo estranho, ele falou: 'tá brincando comigo, né?'. Eu: 'juro que não estou!'. Ele deu uma pausa muito dramática, olhando pra minha cara e fez: 'Gloria Groove que canta com a Ludmilla?' Aí ficou tudo bem!", disse.

"O jeito que foi de 0 a 100 foi absurdo. Fiquei na mira de uma arma na maior parte do tempo, mas quando a Ludmilla era minha amiga... fica a conclusão, jovens: às vezes ter o contato certo é muito mais importante do que qualquer outra coisa!", completou ela.

Gloria ainda brincou sobre a fama da amiga. "Ludmilla: amada pelos policiais, amada pelos bandidos, amada pelo Brasil inteiro".

Que recepção foi essa que a @gloriagroove teve quando chegou no Rio de Janeiro? 😅 #PorchatNoGNT pic.twitter.com/GC5DPsufAM — Canal GNT (@canalgnt) September 27, 2023





