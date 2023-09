Reprodução/Instagram 26/09/23 Após mansão de R$ 18 milhões, Bianca Andrade compra novo imóvel em SP

Meses após comprar uma mansão avaliada em R$ 18 milhões em Cotia, região metropolitana de São Paulo, a influenciadora Bianca Andrade comprou um apartamento na capital paulista. A nova aquisição será utilizada para quando a empresária estiver com compromissos na cidade.

Através dos Stories do Instagram, a ex-BBB revelou que o imóvel também servirá para quando o filho Cris estiver sob os cuidados do pai.

"Eu continuo morando em Cotia. No mato, que adoro. Só que uma parte de mim também ama a vida urbana aqui de São Paulo. O escritório fica aqui do lado também, então foi ótimo. Peguei esse apezinho para esses dias de correria, principalmente quando o Guduco [apelido de Cris, seu filho] está com o pai", explicou.

A mansão de Cotia

Em maio, Bianca Andrade celebrou a mudança para a mansão de R$ 18 milhões, localizada em Cotia. O imóvel fica dentro de um condomínio luxuoso, que também abriga a residência de Viih Tube e Eliezer.

Além dos tanques para tubarões e peixes, a residência foi construída na frente do haras do condomínio e conta com piscina, sauna, sala de cinema, lareira, salão de jogos e festas, academia de ginástica e espaço para spa. A casa de R$ 18 milhões também tem uma área dedicada para ser canil e proporcionar o melhor conforto aos pets, como ar-condicionado.