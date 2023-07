Reprodução/Instagram Bianca Andrade é criticada por conteúdo com a melhor amiga nas redes sociais

Bianca Andrade foi alvo de críticas sobre o conteúdo que vem postando nas redes sociais. Alguns internautas não estão gostando da participação de Mayara Cardoso, uma das melhores amigas da influenciadora, no perfil dela.

"Que abuso essas duas, saturou", disse uma seguidora; "Ai gente, adoro as duas, mas estou enjoada desse tanto de stories juntas, perdão", declarou outra; "Vocês são lindas, maravilhosas, mas poxa, o conteúdo está ficando repetitivo e bem chato já", comentou uma terceira.

Com as críticas dando o que falar nas redes sociais, Boca Rosa fez questão de rebater os internautas. "Que mico! Aí ela some e ficam: ai Bianca está sumida, porque será né, e ela detesta que mande nela", disse uma seguidora.

"Não gosto mesmo não. Nem "fã", nem ninguém", rebateu ela.

