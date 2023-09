Divulgação Sandy e Paulinho Vilhena

O nome de Paulinho Vilhena se tornou um dos mais comentados na web, nesta segunda-feira (25), após Sandy anunciar o fim do casamento de 15 anos com Lucas Lima. O motivo? Paulinho Vilhena namorou Sandy no início dos anos 2000 e os internautas especularam um retorno parecido com o de Wanessa e Dado Dolabella.



"Se a Sandy aparecer com o Paulinho Vilhena, igual a Wanessa com o Dado, eu vou ter um treco", disse uma fã. "Medo da Sandy voltar com o Paulinho Vilhena que nem a Wanessa Camargo voltou com o Dado Dolabella", ressaltou outro. "E se a Sandy do nada voltar com o Paulinho Vilhena, será que vai rolar um remake do seriado Sandy Júnior, com o elenco original?" ponderou um internauta.

Vale lembrar que Paulinho Vilhena, ex-participante de "No Limite", é casado com Maria Luisa Silveira. Os dois são pais de Manoela, que nasceu no dia 15 de agosto.

Namoro de Sandy e Paulinho Vilhena

Vilhena e Sandy se conheceram em 1998, na série “Sandy e Júnior”. A série foi o primeiro trabalho dele na TV, aos 19 anos, interpretando o galã Gustavo e, inicialmente, par romântico de Patty (Fernanda Paes Leme).

Na segunda temporada, nos anos 2000, o casal central passou a ser Gustavo e Sandy. Em maio daquele ano, quando Vilhena tinha 21 anos e Sandy, 17, o namoro das telinhas passou para a realidade . Contudo, a relação juvenil não durou muito. Em agosto, eles chegaram a terminar, mas reataram dois dias depois. O fim definitivo ocorreu em janeiro de 2001, quando eles completaram oito meses juntos. A decisão foi de Sandy, mas o motivo da separação nunca foi revelado.

Durante o namoro, os dois chegaram a trocar anéis de compromisso, que usavam nos polegares esquerdos – moda nos anos 2000.





Divórcio de Sandy revolta fãs

O divórcio de Sandy e Lucas Lima chocou os fãs do casal. Apesar de Sandy pedir respeito ao momento difícil, internautas se manifestaram rapidamente. "Eu respeito, mas não aceito nunca", disse uma. " Poxa … Que sejam felizes independente de tudo. A gente amava vocês juntos… mas o carinho individual seguirá como sempre…", comentou outra. Mais seguidores apoiaram o casal. "A gente amava vocês e sempre vamos amar", escreveu outra.