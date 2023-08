Reprodução Instagram - 17.08.2023 Manoela, filha de Paulo Vilhena e Maria Luiza Silveira

Paulo Vilhena e Maria Luisa Silveira decidiram que não querem ter uma babá para a filha, Manoela, que nasceu no dia 15 de agosto. O ator explicou o porquê da escolha.

"O combinado é que a gente vai segurar essa onda de amor juntos, o máximo possível, até quando a gente achar saudável. Queremos aproveitar esse tempo entre nós, como casal, e junto com a Manoela. É um tempo de aprendizado, de muito amor e de muita conexão", disse ele. "A gente está aprendendo muito e esse tempo de recém-nascida não volta mais", completou Maria Luiza. "Claro que se no futuro a gente achar que precise contar com a ajuda de uma babá, a gente vai. Mas agora estamos muito apegados a nossa bebezinha", iniciou ele.

Apesar de não terem uma babá, isso não significa que eles não tem uma rede de apoio. O casal está hospedado na casa dos pais de Maria. "A gente decidiu em conjunto e a convite dos pais da Luiza de passar os primeiros meses aqui, na casa deles. Exatamente por poder contar com essa rede de apoio da família, dos avós, da bisa e da tia. A gente tem essa rede, mas a gente está de frente na lida", explicou.

Eles ainda contaram que Paulo acorda para todas as mamadas da filha. "Ele acorda em todas as mamadas", revelou Luiza. "A gente fez um combinado de se ajudar e curtir o momento", justificou ele.