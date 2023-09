Reprodução / Instagram Kourtney Kardashian deixa escapar nome do filho com Travis Barker

Parece que Kourtney Kardashian revelou acidentalmente o nome do filho que espera com Travis Barker. Durante o domingo (24), o casal realizou um chá de bebê com o tema Disney.

Em uma foto nas redes sociais, que já foi apagada, a socialite aparece pendurando uma mensagem na árvore dos desejos.





Rapidamente os fãs aumentaram a imagem e tentaram identificar o que estaria escrito no cartão. A mensagem começa com "May Baby Rocky" e por esse motivo, os internautas acreditam que o menino se chamará Rocky Barker.

Vale lembrar que esse é o primeiro filho do casal, porém a integrante do clã Kardashian é mãe de Mason, de 13 anos, Penelope, de 11, e Reign, de 8, frutos do antigo casamento com Scott Disick. E Travis é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17, de seu casamento com Shanna Moakler.

