Reprodução/Twitter Katy Perry e Russel Brand já foram casados

Katy Perry está perturbada com as acusações contra o ex-marido, Russell Brand. Ele foi acusado de estupro, agressão sexual e abuso emocional por quatro mulheres. As informações foram investigadas e divulgadas pelo The Time, The Sunday Times e pelo Channel 4’s Dispatches.

“Este é um pesadelo absoluto para todos e Katy está abalada e enojada. Ela [Katy] não consegue acreditar que foi casada com alguém acusado de coisas tão horríveis. Katy seguiu em frente com sua vida, mas seu primeiro casamento pode acabar assombrando-a até o túmulo. Você pode imaginar como isso foi perturbador para ela", disse uma fonte à revista OK!

Depois da investigação conjunta, mais mulheres acusaram Brand, que continua negando todas as acusações e alegou que todas as relações foram “consensuais”.

Katy Perry e Russell Brand foram casados entre 2010 e 2011. A separação aconteceu por meio de uma mensagem de texto que o humorista enviou para a cantora. "Ele é um homem muito inteligente e eu estava apaixonada por ele quando me casei com ele. Digamos apenas que não tive notícias dele desde que ele me mandou uma mensagem dizendo que estava divorciando-se de mim em 31 de dezembro de 2011", revelou ela em entrevista na época.

Segundo a fonte para a revista OK!, os pais da artista continuaram próximos de Brand mesmo após a separação. "Eles [os pais de Katy] demonstraram muito amor a Russell. Eles o receberam em sua casa e o trataram como um filho. Mantiveram contato mesmo depois que Russell e Kate se separaram e fizeram o possível para aconselhá-lo sobre o que estava acontecendo. Um momento muito difícil."

Hoje em dia, Katy Perry é noiva de Orlando Bloom, com quem tem uma filha de 2 anos, Daisy Dove.