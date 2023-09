Reprodução/Instagram Motorista que atropelou Kayky Brito está com medo de dirigir: 'Crise'

Diones Coelho usou as redes sociais para desabafar sobre como está a sua saúde mental após o acidente envolvendo Kayky Brito . O motorista que atropelou o ator contou que vem tendo crises de ansiedade.

"Sempre fui uma pessoa reservada, mas minha vida virou em um 360 da noite para o dia. Mas tenho buscado forças em Deus, pois tenho vivido dias tensos e intensos desde então! Tenho tido crise de ansiedade, noites mal dormidas, medo de dirigir", disse.

Diones revelou o que tem feito para voltar a rotina. "Tenho buscado ajuda com psicólogo, e fui orientado a ter um pouco de contato com a natureza, pois gosto muito, ajuda a organizar a mente, contemplar essa beleza que Deus criou", seguiu.

"E também quero ressaltar o apoio incondicional da minha esposa Simone Franco tem sido fundamental, minha parceira, amiga, meu apoio em tudo, enfim, minha família, meus amigos! Deus é bom o tempo todo", concluiu ele.

