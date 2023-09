Reprodução Instagram Gisele Bündchen

Gisele Bündchen abriu o coração em um entrevista ao programa "Sunday Morning", da emissora norte-americana CBS. Na conversa, que será exibida neste domingo (24), a modelo falou dos problemas que enfrentou na carreira. Ela conta que teve a saúde mental e física danificada. Gisele também falou do divórcio com Tom Brady.



A modelo relembrou que sofria crises de ansiedade e pânico. "Todo mundo que me olhava de fora, pensava que eu tinha tudo. Mas eu estava vivendo essa vida que estava me matando. Bebendo frappuccinos mocha no café da manhã com três cigarros, (e) bebendo uma garrafa de vinho à noite para me acalmar de todo o café que estava tomando. Não estava dormindo, só viajando e trabalhando. Como se, basicamente, eu tivesse queimado minhas glândulas supra-renais e meu sistema nervoso não aguentasse mais", contou ela.

Gisele relatou episódios em que ficava com falta de ar: "Eu estava em túneis. Eu não conseguia respirar. E então comecei a entrar em estúdios e me sentir sufocada. Eu morava no 9º andar e tive que subir as escadas porque tinha medo de ficar presa no elevador e hiperventilar”.

Ela ainda confessou que pensou em tirar a vida "por um segundo". "Sabe quando você não consegue respirar mesmo com as janelas abertas? Você fica tipo, eu não quero viver assim, entende o que quero dizer?", explicou ela.



Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV ( www.cvv.org.br ) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.

