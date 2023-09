Reprodução/Instagram Luísa Sonza vai ficar longe das redes sociais

Após o escândalo de traição, Luísa Sonza desinstalou todas as redes sociais de seu celular. Segundo a equipe da cantora, Luísa está bem, porém, ficará por tempo indeterminado fora das redes sociais.

Luísa Sonza esteve no Mais Você na manhã de quarta-feira (20) para anunciar o término de seu namoro com o rapaz, que durou apenas quatro meses.

"Olha, gente, isso não estava programado", disse a cantora, que iniciou a leitura do texto sobre traição e quebra de confiança. Visivelmente abalada, a cantora leu um poema, que expôs as crises na relação que aconteceram também após algumas brigas por ciúme:

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (...). É insuportavel que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima, destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa."

Luísa agradece Ana Maria por espaço no 'Mais Você' para expor traição

"A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoa, é toda sua entrega, amor jogados fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega."

"Quando você é traida, até se questiona da capacidade de discernimento por ter acreditado e caído na mentira que ainda geralmente vem não só antes como depois da traição. Mentem nos olhando no olho, como se fossemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer. A verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo. Que nada é grave. E sabem como é, homem é assim.", disse emocionada.

"Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje, vocês não vencem. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias... Hoje eu escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você.", declarou, fazendo Ana Maria chorar muito ao ouvir as palavras de Luísa.