Reprodução/Instagram DJ expõe traição de Cantillo, jogador do Corinthians: 'No apartamento dele'

Nesta sexta-feira (22) o nome do jogador do Corinthians, Cantillo, entrou para os assuntos mais comentados das redes sociais após a DJ Monaliny Soares expor uma relação extraconjugal com ele.

As imagens mostram Monaliny usando um roupão na casa do atleta. "E essa traição? (risos) Jogador do Corinthians, Cantillo, não se importou muito em me levar para a casa dele com tudo da esposa", diz a legenda.





No vídeo é possível ver a sala do imóvel com fotos da família de Cantillo. Ele é casado com Geraldine Pineda Herrera e pai de dois filhos.

Inicialmente, a filmagem foi compartilhada no aplicativo Kwai, mas tomou conta de outras redes sociais como o X, antigo Twitter. Na rede, os internautas criticaram a atitude do atleta.

Trair já é burrice, mas levar amante para dentro de casa, tem que ganhar um prêmio. Parabéns Cantillo IKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/ufHYamZm7o — Central do Santos (@CentralDSantos) September 22, 2023









que isso cantillo kkkk👊 pic.twitter.com/PgWccOjQTn — Cortinas, o time do roubo (@cortinasdoroubo) September 22, 2023









Bem vindo Cantillo. 🦅 pic.twitter.com/XcqCCaQlxh — Cortinas Rage Comics (@sccpragecomics) September 22, 2023

