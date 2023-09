Reprodução/ Instagram Gretchen e filho Gab Miranda

Gretchen não escondeu a preocupação com o vício do filho Gab Miranda em cigarros eletrônicos. Ela usou as redes sociais para chamar a atenção dele sobre o assunto.

Em um post da página Choquei, no Instagram, sobre um lutador que perdeu parte do pulmão após fumar vape por 5 anos, Gretchen marcou Gabriel e escreveu: "Pelo amor de Deus, PARAAAAAA".

Em outro post, onde uma médica relata que intubou um usuário de cigarro eletrônico de 26 anos, Gretchen comenta: "Você que sabe".

A cantora foi apoiada por fãs: "Briga mesmo, rainha!! Isso é pior que cigarro comum. É química sintética das brabas. Mata rápido", comentou um. Outro seguidor disse: "Isso mesmo, eu já vi vários casos graves de usuários desse cigarro".

A cantora também foi apoiada por mães. "Acabei de mandar para minha filha e falei a mesma coisa: só não chora depois. A minha tem 19 anos", escreveu uma.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente