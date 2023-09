Reprodução/Instagram Testemunha dá detalhes da traição de Chico com Luísa Sonza

Nesta quinta-feira (21), um fã-clube de Luísa Sonza compartilhou o relato de uma suposta testemunha da traição de Chico Moedas . A fonte diz que o influenciador passou 40 minutos no banheiro com uma outra mulher.

A pessoa mandou mensagens para um dos portais de fã da cantora acreditado que estaria falando com a artista.





"Luisa, pergunta para o Chico se ele não estava em um bar de Botafogo ontem com os amigos dele e aos beijos com uma garota loira de cropped preto e branco", escreveu a testemunha, mandando uma foto dela ao lado de Chico como prova.

Ela seguiu dando informações sobre o caso. "Ele se trancou dentro do banheiro com essa garota e ela saiu limpando o batom e ele arrumando a calça. Ele nem disfarçou. Isso eram 3 da madrugada. [...] Óbvio que ele vai negar que estava aos beijos com essa garota".

"Ficou mais de 40 minutos no banheiro [...] A loira com o cabelo no ombro mais ou menos, magrinha, alta, e ela estava com uma amiga de saia preta longa. Luisa, eu não tenho motivo nenhum para mentir para você", completou.

Por fim, a fonte conta que Chico pagou pelo carro de aplicativo da amante. "Ele pediu Uber para ela ir embora, olha o celular dele. O carro do Uber era azul. Esse amigo de blusa rosa ficava cobrindo eles quando eles saíram do banheiro. Tem um garçom lá meio nordestino que ficou p*to com ele e mandou ele levar a garota pro motel e disse que banheiro não era lugar para aquilo. Pode chegar lá e perguntar aos garçons. [...] Ele tava super bêbado", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Tudo indica que o ex-namorado de Luísa Sonza traiu a cantora no dia 10 de setembro. No dia 11, um grande fã clube da cantora recebeu várias mensagens no direct do Instagram de uma mulher que estava presente no bar e viu como tudo aconteceu. Ela diz que Chico ficou cerca de 40… pic.twitter.com/wGy8OsilUl — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 21, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: