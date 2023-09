Reprodução O dono do estabelecimento relatou como o local ficou após a notícia

Nesta quarta-feira (20), Luísa Sonza esteve no “Mais Você” e anunciou o fim do relacionamento com Chico Moedas. Além do anúncio do fim, ela também contou o motivo do término, uma traição da parte do rapaz, em um banheiro de um bar.

Então, os internautas começaram a especular qual seria o bar e alguns indícios nas redes sociais apontaram para o Galeto Sat’s, localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro.

A especulação causou tumulto no bar, que encheu de pessoas querendo conhecer o estabelecimento e tirar fotos no banheiro em que Chico teria traído Luísa.

Até no Google a página do local recebeu comentários sobre a situação. “Comentários de que o banheiro é sujo”, disse um. “Muito bom, por isso Chico escolheu este estabelecimento para trair a Luísa Sonza. Banheiro pequeno mas dá pra fazer algumas maldades”, brincou outro. “Preciso conhecer esse banheiro que de repente as pessoas beijam”, falou mais um.

Luísa e Chico viveram um romance rápido. Apesar de terem assumido o relacionamento em julho, ficaram juntos por quatro meses. Nas últimas semanas, havia rumores de que o casal estava se desentendendo.

Durante o “Mais Você” de ontem, Luísa leu um texto expondo a suposta traição de Chico Moedas. A cantora também disse que resolveu quebrar um ciclo por todas as mulheres e que ainda vai viver o amor.

O texto fez Ana Maria Braga se emocionar. A apresentadora então contou que também é intensa em relacionamentos, defendeu que cada pessoa entende a melhor forma de viver suas paixões e pediu para que Luísa não desistisse do amor.