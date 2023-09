Divulgação Victor e Leo

Após 5 anos do rompimento, Victor e Leo anunciaram que estão de volta para a música sertaneja. A dupla se separou após Victor se condenado por agredir a, então esposa grávida. Deste modo, internautas criticaram o retorno e resgataram o caso.



Os irmãos postaram no Instagram um vídeo, onde aparecem cantando juntos, quando José, filho caçula de Leo, pergunta ao pai e ao tio sobre a volta dos shows da dupla.



🚨AGORA: Após 5 anos separados, a dupla sertaneja Victor e Léo anunciam o retorno e turnê pelo Brasil em 2024. pic.twitter.com/5LmMgzbHBK — CHOQUEI (@choquei) September 21, 2023

Alguns internautas apoiaram a volta, mas outros criticaram e relembraram que a dupla acabou após Victor se envolver em uma polêmica. Em fevereiro de 2017, Poliana Bagatini, ex-esposa do sertanejo, o denunciou por agressão doméstica à Polícia Civil. Três anos depois, o cantor foi condenado a 18 dias de prisão simples, podendo cumprir a pena em regime aberto.

Na época, um vídeo da agressão foi publicado pela TV Record. Nele, a vítima é agredida no elevador do prédio onde eles moravam, no Luxemburgo, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O registro, então, foi revivido por internautas, que criticaram a retomada da carreira da dupla.



Importante não esquecer que esse lixo do Victor agrediu a esposa grávida!



E ainda debochou da condenação em vídeo.



Ele nunca deveria ter a chance de ter uma vida pública novamente! Uma pessoa desse assim não deveria ser admirada!



pic.twitter.com/fyjER2LeVK https://t.co/GMeKgEJLog — Bryanna Nasck (@BryannaNasck) September 21, 2023













Esperaram 5 anos pra ver se esqueciam que o Victor bateu na mulher grávida 🥰 https://t.co/ilHKmj5mxc — Ester (@esterabitia) September 21, 2023









victor bateu na mulher grávida

não foi preso

poucos anos depois volta aos palcos

e com muitos fãs https://t.co/kj76rrZ2ZC — witoria (@iwotira) September 21, 2023









Victor Chaves : agrediu a esposa grávida no elevador com vários chutes. Debochou da condenação . Apenas 18 dias preso . Pifia justiça



próximo ano vai encher o bolso de dinheiro com o Léo e ser idolatrado



Muito fácil ser agressor . Destrói a vida da mulher e a dele fica ótima https://t.co/FDniLOhfDB — Victoria Farias ☀️ (@_vickfarias) September 21, 2023













Outros internautas ainda relembraram que o cantor debochou das acusações e fez um vídeo rindo do caso:



💣 Memoria - Após condenação por agredir esposa grávida Vitor debocha da Justiça por agredir esposa grávida só para lembra que esse ser rastejante não deveria nunca mais voltar. #vitornuncamais pic.twitter.com/9JwZf4aWUQ — fabio (@ALPHABREVES) September 21, 2023













