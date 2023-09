Reprodução / Instagram Mulher Melão posou nua dentro de uma banheira com 50 kg de maconha

Renata Frisson, a Mulher Melão, esteve recentemente no Uruguai e fez um ensaio fotográfico nua com várias flores de maconha. A droga é legalizada no país.

Nas fotos, ela aparece pelada dentro de uma banheira com 50 kg da erva. "Conheci um produtor, dono de uma plantação imensa por lá. Ele levou 50 kg de maconha para meu hotel e colocamos tudo na banheira de hidromassagem", disse.

Ela também revelou já ter feito o uso da droga, mas que não gostou. "Olha, já experimentei. Não vou mentir. Era bem mais nova e um namoradinho me deu. Achei ruim porque fiquei bem sonolenta", contou.

A influenciadora comentou ter ficado chocada com o número de produtos feitos com cannabis no país. "Tem tanta coisa, remédios, roupa, sapato e até lubrificante íntimo."

Mas o que mais a surpreendeu foi o poder da droga ajudar com diversas condições, como epilepsia, autismo, ansiedade, mal de Parkinson e Alzheimer. "Tenho gente na família que precisa usar o canabidiol. Minha secretária passou a usar o óleo e teve melhora na ansiedade e na pressão arterial. Ela vivia parando no hospital. É preciso que mais gente tenha acesso a isso, é preciso mostrar como tem funcionado em vários casos, evitando o uso contínuo dos remédios tarja preta", afirmou.

Ela também brincou que se for preciso, troca de nome para defender o uso medicinal. "Melão faz bem para a pele e a planta para a saúde. Se for preciso agora sou a Mulher Cannabis."