Conhecido pelos conteúdos humorísticos nas redes sociais, Francisco Vitti, ator e influenciador, divertiu os fãs ao comentar sobre a traição de Chico Moedas - revelada por Luísa Sonza durante o “Mais Você”, na última quarta-feira (21) - e afirmar que foi prejudicado com a namorada.



Apelidado de Chico, Vitti namora a design de moda Mariana Maurity. O ator debochou da situação e comparou as diferenças que vão atribuir ao nome dos dois. “Porr*, Chico, se tu não quiseres, tu falasse antes”, ironizou.

“Quando você joga o nosso nome na merda, aí respinga em mim. Estava eu na praia, tranquilão. Mandei uma mensagem para o meu amor, ela começou a ser ríspida, não entendi. Falei ‘Meu bem, o que é que aconteceu?’. Ela: ‘Você viu que o Chico traiu a Luísa Sonza?’. Eu falei: ‘Acabei vendo, sim’. Ela falou: ‘Só não vai fazer igual’”, brincou.



Em conversa com a namorada, o ator respondeu: “Desculpa por ser Chico”. “Muito obrigado, Chico! Eu estava tranquilão tomando sol, agora estou resolvendo um BO que me apareceu do nada e vou arcar com as consequências de um nome”, concluiu Vitti.



Juntos publicamente desde julho, Luísa Sonza e Chico Moedas viralizaram na Web após o lançamento de “Chico”, música de Luísa em homenagem ao ex. Durante o “Mais Você” de ontem (20), a cantora leu uma carta íntima que não só anunciava o término, como também revelava a traição .

