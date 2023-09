Reprodução/Internet Noivo de Larissa Manoela depõe na delegacia por caso com a sogra

Nesta quarta-feira (20), André Luiz Frambach esteve na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Rio. O noivo de Larissa Manoela prestou depoimento na investigação de intolerância religiosa cometida por Silvana Taques , mãe da atriz.

O ator ficou no local por duas horas e, na saída, ele não deu uma declaração à imprensa.





De acordo com o Fofocalizando, André disse no depoimento que não se sentiu ofendido pelas falas da sogra e que não quer seguir com essa representação contra ela.

Entenda o caso

Na denúncia, Silvana teria insultado a família do genro em uma troca de mensagens. "Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", teria escrito ela.

Com a divulgação da conversa, uma denúncia foi feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado em conjunto com o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).

Silvana Taques então está sendo investigada pelo crime de intolerância religiosa e, se condenada, pode cumprir uma pena de 2 a 5 anos de reclusão.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: